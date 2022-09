La physique, jeux et activités

Découvre les secrets de la physique pour comprendre le fonctionnement des choses qui t'entourent. La physique, c'est la science qui nous permet d'étudier les objets autour de nous (leur forme, leur énergie, leurs mouvements, etc). Et grâce à ce livre de jeux et d'activités illustrés, tous les apprentis physiciens pourront découvrir les secrets du fonctionnement des choses et de la nature. Des explications simples accompagnent les activités ludiques qui permettront à votre enfant de se familiariser avec les rudiments de cette science De quoi éveiller son cerveau et sa créativité tout en s'amusant ! C'est le début d'une nouvelle passion pour la physique !