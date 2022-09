Perla s'ennuie très fort

Que faire quand on s'ennuie ? Ni le garage, ni les poupées, ni les constructions ne font envie à Perla : aujourd'hui, elle s'ennuie. Dring ! Qui sonne à la porte ? C'est son amie Anna. Tout devient plus excitant ! Dans le jardin, les deux amies ne s'ennuient plus du tout : elles font des bulles, se cachent dans leur cabane et profitent de leur plus beau trésor : l'amitié. Une histoire qui donne le sourire, et aide à grandir et à s'épanouir ! Un album pour les enfants dès 3 ans.