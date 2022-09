L'orchestre des animaux joue Bach

Un beau livre illustré pour découvrir Bach en compagnie de l'orchestre des animaux et écouter cinq extraits musicaux empruntés à ses oeuvres les plus célèbres. Un orchestre composé d'animaux musiciens en tournée nous invite à découvrir l'oeuvre et la vie de Bach. En appuyant sur les puces sonores, les enfants entendront cinq extraits musicaux. Un beau livre illustré pour une première découverte d'un grand compositeur.