Super-vilains. Tome 1

Entrer au lycée, quand on est un peu différent, ce n'est pas facile. . . surtout quand on a des super pouvoirs super pourris. Sandra, Wilma et Hugo peuvent faire chier tout le monde, au sens propre comme au figuré, brouiller les ondes ou provoquer le désir en un claquement de doigts. C'est plus fun que d'être un caïd en maths, et pour se faire respecter au lycée, ça peut être très utile ! Mais sauver le monde, c'est une autre paire de manches. . . surtout que des pouvoirs à la con, ils ne sont pas les seuls à en posséder.