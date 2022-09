Ninn Tome 6 : Lune de Glace

Terminus. La cité des ferrailleurs, une gigantesque forteresse de métal nichée au coeur des Grands Lointains. C'est là que nous retrouvons Ninn et ses amis, talonnés par l'hiver glacial qui vient de s'abattre sur le monde souterrain. A peine rescapés des pièges de Magic City, ils se retrouvent confrontés au Baron Ferraille, le mystérieux tyran qui règne en maître absolu sur le peuple des sous-sols. Cernés par leurs adversaires et par le climat de plus en plus hostile, ils vont devoir, pour survivre, tenter de résoudre le mystère qui entoure Terminus : Quel est le secret du Baron Ferraille ? Pourquoi un froid glacial s'est-il abattu sur les Grands Lointains ? ... Et si la réponse se trouvait dans cet étrange rêve collectif, cette vision d'un navire pris dans les glaces qui semble hanter le sommeil du peuple ferrailleur ? ...