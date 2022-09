Ces deux frères-là , un chat dégingandé et un petit chien adorable, ont en commun de chouettes moustaches et une paire de lunettes de soleil qui leur font voir la vie plus belle. Avec un bout de carton, de la peinture et, surtout, beaucoup d'imagination, ils se fabriquent des déguisements et même un gros soleil quand il pleut, peignent une pendule à indiquer les heures joyeuses et partent faire le tour du monde les yeux fermés dans une baignoire équipée de roues de landau !