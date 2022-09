Alice présidente Tome 2 : En toute simplicité

Elle est prête à tout pour commander ! Alice, 9 ans et demi, est présidente de la République française. L'exercice du pouvoir ? Un jeu d'enfant, si on décide de le voir comme tel. Entourée de ses meilleurs amis Selma et Harry comme proches conseillers, de Mme Luthier, son ancienne maîtresse de CE2, comme ministre de l'Intérieur et de son chat Gaspard aux finances, Alice s'empare des sujets brûlants : écologie, éducation, statut de la fonction présidentielle, rien ne l'effraie ! Contrairement à ses homologues étrangers, souvent décontenancés par les décisions de la (très) jeune présidente française ! Citoyens, citoyennes, préparez-vous, ça change du journal télé !