Hawkmoon. Tome 01, Le joyau noir

L'Empire étend son ombre. Les Granbretons... ce nom résonne depuis des décennies dans tous les territoires d'une Europe dévastée. Après la chute des derniers grands Etats, le Roi-Empereur dégénéré et ses armées exercent une domination sans partage sur le Vieux Continent. Si le Ténébreux Empire continue d'étendre son pouvoir dans ce monde post-apocalyptique, bientôt nul ne pourra guider les nations de l'Europe vers la liberté. Même la puissante cité de Köln, dernier bastion de la résistance, vient de céder sous les coups de l'ennemi. Son seigneur, le duc Dorian Hawkmoon, victime d'une infâme manipulation technologique dans les noires prisons de Londra pourra-t-il continuer le combat dans l'ombre ? L'unique espoir réside désormais dans le royaume isolé de Kamarg, dirigé par le légendaire comte Airain... Après Elric, voici l'adaptation de l'autre grande saga de fantasy de Michael Moorcock, une oeuvre sombre, mâtinée de science primitive et de magie futuriste. Cycle épique et inclassable par son mélange de références, Hawkmoon est aussi le récit d'une vengeance terrible que Jérôme Le Gris et Benoît Dellac magnifient avec la complicité de Didier Poli. Ils redonnent à cette oeuvre magistrale un souffle d'une troublante modernité.