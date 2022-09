L'escargot

Ce tout petit garçon avec ses petites jambes et sa petite draisienne aimerait beaucoup suivre les vélos de son grand frère et de ses copains et partir s'amuser avec eux. Hélas, il ne va pas assez vite à leur goût ! Abandonné, déçu, en colère, il reste seul à l'arrière, tombe, et se perd. Mais patience... Un animal a un point commun avec lui. Plusieurs même. Ensemble, ils vont finir la journée en beauté.