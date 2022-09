Lastman Tome 7

10 ans après : nouveau départ. La Vallée des Rois et ses habitants ont bien changés. Richard Aldana croupit dans les geôles et Maître Jansen n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais il se prépare un heureux événement autour d'Elorna et Gregorio, devenus de valeureux capitaines de la Garde Royale ! La barrière d'Ether est maintenant renforcée par une muraille de pierre supposée infranchissable... Mais la tranquillité de tous a un prix.