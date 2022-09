Disney Princesses. Les Princesses et leurs amis

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec les Princesses Disney ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et grands ! Découvrez 12 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : Ariel - Un très gros bébé ! ; Jasmine - Bienvenue à la maison ! ; Aurore - Pièges en forêt ; Pocahontas - La migration hivernale ; Belle - L'incroyable expédition ; Mulan - Le théâtre d'ombres ; Blanche-Neige - Le Puits aux Souhaits ; Tiana - Le jardin potager ; Cendrillon - Le ballet-surprise ; Vaiana - Le festival des cerfs-volants ; Merida - Un défi à relever ; Raiponce - Les amis de la forêt.