Ms. Marvel : Au-delà des limites

Alors qu'elle est en visite à Chicago, Kamala Khan empêche un braquage dans un labo de physique-chimie, mais il est possible qu'elle ait provoqué une explosion aux proportions interdimensionnelles. En effet, lorsqu'elle rentre chez elle, elle s'aperçoit que tout son univers est chamboulé. Pourquoi est-ce que tout le monde chante comme sur un plateau de Bollywood ? Que doit-elle faire pour arrêter ça ? Dans cette toute nouvelle aventure complète, Miss Marvel affronte un double d'elle-même venu d'une autre dimension ! Une occasion idéale de retrouver l'héroïne qui va rejoindre ses collègues super-héros sur Disney+, puisque Kamala a aussi droit à sa série. On la verra également dans le film The Marvels où elle sera associée à Captain Marvel.