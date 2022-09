Les petits philosophes Tome 4 : Hauts comme trois pommes

Pourquoi on va à l'école ? Pourquoi certaines choses sont interdites ? Depuis 2006, Chonchon, Mina, Raoul et Plume pensent dans le magazine Pomme d'Api... Ils sont "Les petits philosophes". Leur soif de comprendre est immense et leur curiosité n'a pas de limites ! Avec la vivacité et la naïveté de l'enfance, ils s'interrogent à plusieurs sur les émotions, les relations sociales, les valeurs... Chaque épisode nous fait vivre une aventure cocasse et palpitante : celle de la pensée en train de se fabriquer !