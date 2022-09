Molière. Le théâtre de la vie

A l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière, découvrez en Docu-BD la vie passionnée et tumultueuse du célèbre homme de lettres. Qu'on pense aux Fourberies de Scapin, au Malade imaginaire, ou encore au Bourgeois gentilhomme, l'oeuvre intemporelle du plus célèbre des dramaturges constitue un des piliers de la culture française et francophone. Ce docu-BD reconstitue à travers des moments-clé de sa vie ce qu'a été cet homme dont nous parlons encore aujourd'hui la langue.