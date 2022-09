Châteaux Bordeaux Tome 12

Une passionnante quête de vérité au coeur des vignes. Pas de repos pour Alexandra Baudricourt dont le domaine viticole risque toujours la faillite. Désormais séparée de son mari, elle est bien décidée à trouver les moyens nécessaires pour garantir l'indépendance de sa propriété et à faire évoluer ses méthodes de production, jonglant en permanence entre progrès oenologiques et retour à une culture plus saine. Acculée, trompée, elle va très progressivement remonter la piste de ceux qui veulent lui faire du tort et faire éclater la vérité sur l'accident qui a coûté la vie de son chef de culture. Le dernier épisode de la saison 2 de Châteaux Bordeaux nous entraîne au coeur d'une industrie en pleine mutation, où tous les coups sont permis. Entre deux rebondissements, cette saga familiale qui prend les allures d'un thriller, nous invite à découvrir l'univers des grands crus et le quotidien mouvementé d'une femme qui ne recule devant rien pour protéger ce qu'elle a créé.