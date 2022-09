Sybil la fée cartable Intégrale Tome 2

Avoir une fée pour amie a changé la vie de Nina pour le meilleur. Mais les grands pouvoirs de Sybil impliquent de grandes responsabilités pour la jeune fille. Et, comme si la vie sur Terre n'était pas assez compliquée comme ça, Nina doit à présent rouvrir les arbres et libérer de nouvelles espèces du petit peuple. L'équilibre entre le monde des humains et celui des fées en dépend. Mais tous ne l'entendent pas de cette oreille pointue au royaume des fées...