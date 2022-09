La source de nos peurs. Saint-Syméon

Devenu pour l'histoire l'orphelinat St-Syméon, ce premier tome se déroule dans l'ancien préventorium du Rosaire aux Sciernes d'Albeuve dans le Canton de Fribourg. Un meurtre affreux et sordide mêlant mythes et légendes de la région est le point de départ d'une enquête effrayante et pleine de rebondissements. A l'image d'un univers inspiré par Tim Burton, Edgar Allan Poe et Lovecraft, les visuels à la technique de la carte à gratter nous dévoile un monde aux frontières de l'enfance et de l'horreur.