Barbapapa en famille ! Les couleurs des Barbabébés

Les Barbabébés sont à la recherche de leur " super aliment " ! Aujourd'hui, la famille Barbapapa déjeune dehors. C'est le moment pour les Barbabébés de découvrir que leurs goûts alimentaires sont très différents les uns des autres. Au cours d'une activité, ils découvrent les mélanges des couleurs et se demandent s'ils ne vont pas devenir de la couleur et de la forme de l'aliment qu'ils mangent. Comment faire ? Ils décident alors de trouver leur " super aliment " pour ne pas changer de couleur et de forme ! Dans la même collection, découvre Des chatons si mignons, Le Plus Tendre des liens, Les Barbapapa des cavernes, Une histoire de partage, L'Anniversaire des Barbabébés, Quand je serai grand, Zéro déchet, Vacances à la montagne et Le livre perdu.