Le bon côté du mur

Au milieu de ce livre, il y a un mur. D'un côté se trouve un petit chevalier adorable, persuadé qu'il est en sécurité, protégé par le mur. De l'autre, un monde inconnu, terrifiant, peuplé de monstres et d'un affreux ogre mangeur d'enfants... Vraiment ? Et si ce voisin n'était pas si méchant ? Et si finalement le bon côté n'était pas le paradis qu'il croyait ?