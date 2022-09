Mes premiers mythes grecs

Ce beau recueil illustré rassemble des récits empruntés à la mythologie grecque, à lire à voix haute aux jeunes enfants. Ce beau recueil illustré rassemble cinq récits empruntés à la mythologie grecque et adaptés pour les jeunes enfants. Au fil des pages, ils seront captivés par la folie du roi Midas, la sagesse de la déesse Athéna et l'ingéniosité d'Héraclès pour nettoyer des écuries vraiment répugnantes ; ils feront également la connaissance du musicien Arion et découvriront ce que cache la boîte de Pandore.