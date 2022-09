Celeste, l'enfant du placard. La migration italienne en Suisse

Combien d'expériences, vécus, privations, rêves et espérances se cachent derrière le mot immigration ? C'est grâce à un devoir de vacances pour les cours de langue et culture italienne qu'elle fréquente, que Léane, adolescente d'origine italienne mais née et ayant grandi à Neuchâtel, rencontre sa voisine Celeste. En passant la frontière à dix ans avec son père saisonnier, cachée dans le coffre d'une voiture, Celeste fut l'une des nombreux·ses "enfants caché·e·s" de la Suisse des années soixante. Ses passionnants souvenirs aideront la jeune Léane à affronter des moments tout aussi difficiles et à réfléchir pour la première fois sur le sens et la richesse de sa propre histoire. Une rencontre inattendue scellera cette nouvelle amitié et Léane, qui rêve de devenir journaliste, peut être fière de sa première enquête !