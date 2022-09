Barney Stax. Tome 1

Barney Stax est-il vraiment le plus mauvais des mauvais détective privé ?! En tout cas, c'est l'archétype du détective old school. Désabusé, fumeur, alcoolique et plutôt désoeuvré. Son activité se résume la plupart du temps à attendre les clients dans son bureau, puis, quand il est chanceux, à attendre dans sa voiture lors de planques. Sa petite routine va être mise à rude épreuve avec l'arrivée de Brenda, jeune cliente qui lui demande d'enquêter sur les agissements suspects de son mari. Dans cette série de strips, Guerse et James détournent avec humour les codes du récit policier et d'espionnage en nous plongeant au coeur d'une enquête digne des meilleures séries B.