Les questions des petits pour faire la paix

Lu ensemble, ce livre permettra aux parents et aux enfants d'aborder avec douceur et réflexion les questions suivantes : - Pourquoi il y a la guerre ? - Comment peut-on réussir à retrouver la paix ? - La paix, c'est quand on est tranquille ? - Est-ce que la paix peut durer ? - Et si quelqu'un ne veut pas faire la paix ? - Mais c'est normal de se disputer, non ?