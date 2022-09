Les petites histoires de Nino Dino. Waaaargh, c'est la nuit !

C'est l'heure d'aller se coucher, mais, pour Nino Dino, il n'en est pas question. Il veut rester éveillé avec ses parents. Mais la nuit, tout le monde dort. Alors, pour mieux comprendre, ses parents lui montrent la nature qui s'endort elle aussi : le soleil s'est couché pour laisser la place à la lune, les fleurs se sont refermées, la forêt devient silencieuse. Et bientôt Nino Dino sent la fatigue l'envahir. C'est l'heure d'aller au lit, Nino Dino ! Une aventure pédagogique sur le rôle de la nuit Dans cette histoire, Nino Dino part à la découverte de la nature la nuit. Accompagné de ses parents, le petit dinosaure décrypte les différents phénomènes du crépuscule. Ainsi Nino Dino comprend pourquoi il doit lui aussi aller dormir. Nino Dino, un héros attachant Nino Dino part à l'aventure et découvre avec enthousiasme le monde qui l'entoure. Héros énergique, mais attachant, il s'appuie avec tendresse sur son entourage familial pour décrypter le monde et grandir. Une série adaptée pour tous les enfants dès 3 ans.