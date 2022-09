Comme si c'était arrivé

Alors que Francesco, italien, la soixantaine, se rend aux obsèques de Sophie, une Française avec qui il a eu dans sa jeunesse une histoire d'amour brève mais intense, il se replonge dans ses souvenirs au goût doux-amer. Et s'ils n'avaient pas raté le coche ? S'ils n'avaient pas vécu à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, l'aurait-elle rappelé après ce weekend idyllique au bord de la mer ? S'il n'était pas tombé terriblement amoureux d'elle, aurait-il été plus heureux avec sa femme ? S'il avait décidé de ne pas lui en vouloir en apprenant qu'elle avait elle aussi refait sa vie ? S'il n'avait pas baissé les bras ? Et si... c'était arrivé ? .