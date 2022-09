La petite famille

Un conte moderne autour de la famille, qui fera réfléchir petits et grands ! Marcel et sa maman vivent heureux dans leur appartement. Mais parfois Marcel se sent triste et seul. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas deux parents comme les autres enfants ? Parce qu'à deux, on n'est pas vraiment une famille, si ? Mais qu'est-ce que c'est, une vraie famille ?