Phobos Tome 2 : La règle du jeu

Douze astronautes. Douze joueurs. Douze perdants. Ils misent le tout pour le tout Propulsés de l'anonymat à la gloire internationale, les douze prétendants du programme Genesis sont sur le point d'atteindre Mars et de choisir leur partenaire pour la vie. Alors que la fin du speed-dating approche, la pression monte et les masques tombent. Elle ne sait plus quelle carte jouer La règle du jeu est le tome 2 de la série romanesque Phobos, un best-seller couronné de prix et traduit dans plusieurs langues dont l'anglais. Phobos reste un thriller de science-fiction en apesanteur, mariant romance spatiale et course pour la survie. Il est adapté en bande dessinée par son maître d'oeuvre, Victor Dixen, et par le brillant artiste brésilien Eduardo Francisco.