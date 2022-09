Disney Baby - Mon Premier Livre Puzzle. 5 puzzles 4 pièces - Chiots et chatons

Les tout-petits découvrent les chiens et les chats en jouant avec héros Disney ! Une histoire courte composée de cinq scènes pour découvrir les différents lieux qui composent l'univers des chiots et chatons Disney. Sur chaque page de droite, un puzzle de quatre pièces pour développer la motricité et le sens de l'observation de votre enfant. Un ouvrage tout-carton solide, avec des coins ronds, facilement manipulable pour les petites mains. Dès 12 mois. Contient : La Belle et le Clochard, Les Aristochats, Les 101 Dalmatiens, Mickey et ses amis, Mulan.