Un peu de magie dans l'air

Tout est gris autour de Petit Pierre et sa maman ne sourit plus très souvent. Mais une rencontre peut changer la vie ! Un vieux monsieur farfelu va lui révéler son précieux secret : si l'on sait ouvrir les yeux, on verra toute la beauté du monde et on pourra la partager avec ceux qu'on aime. La vie peut devenir un enchantement, il suffit d'un peu de magie. Un conte puissant écrit par un maître de l'imaginaire, qui célèbre le pouvoir de la rêverie et de l'imagination.