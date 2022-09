Je n'ai plus peur de l'école

Clément a peur de l'école. Il a peur de ne pas réussir, il a peur que les autres élèves se moquent de lui, il a peur de rougir quand la maîtresse l'interroge. Alors, il ne veut plus aller à l'école. Avec l'aide et les conseils de Léon Papillon, Clément apprend à quantifier sa peur et retourne à l'école progressivement : d'abord le matin, puis à la cantine et finalement toute la journée. Petit à petit, Clément reprend confiance en lui et se fait plein d'amis, il n'a plus du tout peur ! Une nouvelle collection pour aider les enfants à reprendre le contrôle sur leurs phobies, avec des astuces inspirées des thérapies cognito-comportementales (TCC). - Dans chaque livre, un enfant se retrouve confronté à une peur qui le paralyse, mais finit toujours par reprendre le dessus grâce aux conseils et astuces de Léon Papillon, la mascotte TCC de la collection. - Des histoires conçues et rédigées par le Dr Anne Casteu, thérapeute pour enfants depuis 30 ans qui s'inspire des TCC pour les aider. - Un encadré final donne des clefs de compréhension et d'accompagnement aux parents.