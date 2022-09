L'Anniversaire de Césaire

Césaire le petit éléphant veut devenir grand. Justement aujourd'hui est un grand jour : c'est son anniversaire. Mais quand arrive son cadeau, il se sent tout petit... Il a reçu la même veste que Papa, comme il en rêvait, mais elle n'est pas du tout à sa taille ! Il flotte et disparaît dedans. Une grande journée avec Papa ponctuée d'une visite à Grand-Père, le malicieux papa de son papa, lui remettront le coeur à l'endroit. Steve Small se renouvelle et touche le lecteur au coeur. On n'a qu'une envie : consoler l'adorable Césaire d'être encore petit et, avec son grand-père, de le rassurer : "N'aie crainte un jour toi aussi tu seras grand ! Mais prends ton temps... "