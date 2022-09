Ultraman : Mise à l'épreuve

In extremis, Ultraman a empêché une catastrophe qui menaçait le monde depuis des décennies. La Terre est maintenant sauvée, mais elle ne sera plus jamais la même : la population se méfie de ses défenseurs, les ennemis sont partout et même les proches de Shin Hataya doutent. Alors qu'un nouveau danger se profile, les héros doivent recruter un nouvel allié. Mais peut-on vraiment lui faire confiance ? Le héros japonais est de retour ! Après le savoureux premier tome, nous vous proposons une nouvelle saga complète ayant pour vedette le populaire géant dont les aventures sont désormais contées par les équipes de Marvel. Avec Aliens et Predator, c'est une nouvelle licence enthousiasmante qui arrive à la Maison des Idées !