Star Wars - Poe Dameron Tome 3 : La légende retrouvée

La générale Leia Organa a confié à Poe Dameron la création de l'Escadron Black afin de retrouver Lor San Tekka, l'homme qui peut mener la Résistance jusqu'à Luke Skywalker. L'Escadron va devoir s'infiltrer dans l'un des lieux les plus surveillés de la galaxie, et cette mission aura de lourdes conséquences... Cet album conclut la réédition des aventures de l'un des héros les plus charismatiques de la nouvelle trilogie Star Wars. A noter qu'Oscar Isaac, l'interprète de Poe Dameron au cinéma, est également le protagoniste de la série Moon Knight, bientôt diffusée sur Disney+.