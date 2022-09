Les 10 clefs pour protéger notre monde

"Vous le savez, notre Terre est magnifique ! Elle est aussi fragile. Le gaspillage et la pollution la transforment en poubelle. Le réchauffement climatique bouleverse les équilibres naturels et provoque des tempêtes, des sécheresses et la disparition d'espèces animales. Et si l'on ne trouve pas de solutions, de nombreux humains devront quitter leur pays. [... ] Mais, chers enfants, vous êtes notre espérance ! [... ] Nous vous proposons dix clefs pour protéger avec joie et simplicité notre monde qui est, comme dit le pape François, notre "maison commune" ! " (Introduction) Adeline Voizard et son mari Alexis prennent conscience, en lisant Laudato Si, de la nécessité vitale qu'il y a à mettre en pratique cet appel du pape François. C'est ce qu'ils vivent en famille, "à domicile" . Dans cet album joliment illustré par by. bm, ils proposent aux enfants (5-12 ans) en chacun des dix chapitres d'opérer une prise de conscience et de poser un geste concret.