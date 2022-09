Les petites histoires de Nino Dino. Waaaargh, un orage !

Cet après-midi, Nino Dino joue dehors. Mais un orage approche, et Nino Dino refuse de rentrer. À l'abri, dans la grotte, la colère de Nino Dino continue à enfler. Le ciel se zèbre d'éclairs. Nino Dino ne veut rien entendre, envahi par ses émotions. Baaam ! l'orage éclate. Nino Dino prend peur et se réfugie, en pleurs, dans les bras de sa maman. Quand l'orage a explosé, la nature retrouve son calme, et tout le monde peut ressortir pour sauter dans les flaques d'eau. Une aventure pour comprendre l'orage Dans "À l'aventure, Nino Dino", le tyrannosaure supergrand et mégafort part à la découverte du monde qui l'entoure. Grâce aux parents qui posent des mots sur les émotions du petit dinosaure, le lecteur comprend, par parallélisme, les différentes étapes de l'orage. Un héros attachant L'univers de Nino Dino, le petit dinosaure aux grandes émotions, se déploie pour s'attarder sur le monde qui l'entoure, et, si Nino Dino réagit toujours avec vivacité, il met cette fois toute son énergie à découvrir son environnement. Ces histoires rendent Nino Dino encore plus attachant, puisqu'elles sont portées aussi par les parents, qui posent un regard tendre sur leur petit. Les histoires plus courtes, aux sujets pédagogiques, sont parfaitement adaptées aux enfants dès la première année de maternelle.