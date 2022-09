Nino Dino : C'est mon anniversaire !

Aujourd'hui, Nino Dino fête son anniversaire, et comme toujours il veut tout décider. Entre les négociations pour obtenir ce qu'il veut (pas de brossage, c'est son anniversaire), l'attente et l'ennui, la journée d'anniversaire commence un peu mal. Et quand les copains arrivent, c'est le chahut. Heureusement, Papa et Maman ont prévu des activités, mais ce n'est pas Nino Dino qui gagne au jeu de piste. Il n'en peut plus. Heureusement, c'est l'heure du gâteau et des cadeaux. Zut, Alfred a oublié le sien. Mais le plus important dans un anniversaire, n'est-ce pas d'être juste ensemble ? Le jour le plus important de l'année : son anniversaire L'anniversaire est souvent un grand moment de joie et d'excitation, mais, quand tout ne se passe pas comme prévu, ça tourne à la catastrophe. La nouvelle histoire de Nino Dino met en scène les émotions qui envahissent les enfants le jour de leur anniversaire. Petit dinosaure aux grandes émotions À travers Nino Dino, le lecteur se reconnaît et peut mettre de la distance avec ses émotions. Nino Dino, le héros attachant qui aide à grandir !