Lastman Tome 8

Paxtown. . . Oubliez tout ce que vous pensiez savoir de cette ville devenue une sympathique station balnéaire, destination préférée des touristes et des familles. Ce formidable bouleversement est à mettre au profit de son maire, l'ex-popstar et petite amie de Richard Aldana : Tomie Katana qui a fait de la lutte contre le crime et les mafias son principal combat ! Richard et Adrian se retrouvent, après dix années qui ont laissé des traces. Ce sont maintenant deux hommes qui se font face. . . d'égal à égal ?