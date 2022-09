La ferme Petit Pois Tome 2 : Pomme d'amour

Jen commence tout juste à s'habituer à sa vie à la ferme, quand la rentrée au collège lui apporte son lot de changements. Alors qu'elle découvre la vie en sixième et travaille chez les Fisher pour préparer les animations d'Halloween, la saison de l'horreur fait vite place à celle des amours... quand tout le monde se met à fleurter ! Depuis quand les garçons et les filles ne peuvent-il plus être "juste amis" ? Tant bien que mal, Jen tente de trouver sa place de jeune adolescente...