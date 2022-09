Les Océans

Cet ouvrage enchantera tous les passionnés de la faune et de la flore des océans. D'incroyables images en 3 dimensions et des informations fascinantes, rédigées par de célèbres experts, permettront aux jeunes lecteurs de comprendre la formation des océans et celle des courants, des vagues et des tsunamis, de découvrir les différents océans ainsi que la faune et la flore qui s'y développent et, enfin, de pouvoir observer des fonds sous-marins extraordinaires.