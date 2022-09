Mon très grand cherche et trouve des animaux

Un cherche et trouve géant sur les animaux qui fourmille de détails et de surprises, idéal pour les tout-petits. 5 grandes scènes, plus de 10 éléments à observer, à chercher et à retrouver par double-page ! L'univers coloré et joyeux de Gwé pour découvrir et reconnaître les animaux de la savane, de la forêt, de la jungle, de la banquise, ou encore de la ferme... et s'éveiller en s'amusant !