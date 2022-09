Petit Ours Brun : Petit Ours Brun a dit un gros mot

Pourquoi les enfants ne peuvent pas dire de gros mots, alors que les parents en disent parfois ? Petit Ours Brun a dit un gros mot aborde avec humour et douceur la question de la politesse et des grossièretés. Agacé, Petit Brun dit un gros mot. Aïe ! Maman Ours n'est pas contente du tout. Pourtant, elle aussi elle en dit parfois. . . Mais Maman Ours a une solution pour dire ce qu'on a envie, tout en restant poli ! Cornebidouille, gros cornichon et craboudin. . . parfois, dire des mots un peu gros ça fait du bien !