Maria Montessori. L'école de vie

Si l'on connaît la pédagogie Montessori, peu de personnes connaissent l'incroyable vie de Maria qui lui permit de faire tant de découvertes ! Féministe avant l'heure, ayant traversé deux guerres mondiales, une guerre civile, elle est avant tout pacifiste et médecin et bien d'autres choses ... Maria Montessori, femme libre et indépendante a passé sa vie à combattre les préjugés de ceux qui n'avaient pas encore droit de parole : les femmes et les enfants. Portée par sa foi, Maria a observé l'enfant et s'est affranchi des croyances limitantes pour découvrir la vraie nature de l'homme. Selon elle, la meilleure manière de participer à la paix sociale est de prendre soin du début de la vie : l'enfance. Plus la petite graine sera soignée, plus la plante pourra pousser droite et porter de fruits. A travers sa destinée hors du commun, c'est finalement une ode à l'humanité qui nous est proposé.