Etre montagne

Il y a d'abord eu la puanteur, qui a brutalement remplacé la brise parfumée soufflant habituellement sur la vallée des êtres fourmis, ces hommes de quelques millimètres de haut vivant dans les sous-bois. Puis, la maladie du Bacille s'est répandue comme une traînée de poudre, n'épargnant aucun village endeuillant chaque foyer. C'est au paroxysme de l'épidémie qu'ils sont apparus, immenses salvateurs divins : les êtres montagnes ont donné l'antidote au Prieur Armillaire et ont ainsi sauvé son peuple. Tout le monde connaît cette légende, y compris Myco et sa petite soeur, Paille, qui ont perdu leurs parents dans cette tragédie... Et l'austère Prieur, désormais chef du village des Champignons, s'assure que personne ne l'oublie et que tout un chacun honore dûment les êtres montagnes. Alors quand un étranger portant un masque doté d'un long bec d'oiseau arrive au village et annonce que la maladie est de retour, personne ne veut le croire. Mais Myco, qui voit des premiers stigmates apparaître sur la peau de sa soeur, décide, contre l'avis de tous, de gravir la montagne pour chercher la dernière dose antidote.