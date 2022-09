Foot 2 Rue Saison 4. Tome 1 - La Cour des grands

Le Foot de Rue, c'est cinq amis, un ballon et un terrain improvisé ! Pour Petit Dragon et son équipe, c'est toute leur vie. Et quand les qualifications pour le prochain Mondial de Foot de Rue arrivent, il doivent montrer à tous que les plus petits peuvent être les plus courageux et les plus inventifs, et compter sur leur talent et leur amitié pour vaincre les épreuves qui se dressent devant eux.