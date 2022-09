Guinness World Records. Edition 2023

3... 2... 1... Décollage immédiat pour de nouvelles aventures avec le Guinness World Records 2023. Des exploits incroyables qui battent tous les records, sur Terre comme dans l'Espace. Le monde change à vitesse grand V, mais le Guinness World Records est toujours à la page. Faites le tour du Système solaire et suivez la nouvelle course à l'espace qui se joue aujourd'hui. Puis, revenez sur Terre et partez à la découverte des animaux les plus étranges. Rencontrez les personnes au physique le plus incroyable (les plus grandes, ls plus petites, les plus poilues...) ou bien celles aux talents les plus extraordinaires (jonglage, escalade, frestyle...). Pour célébrer le 150e anniversaire du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, nous vous emmenons faire un tour de notre planète, confortablement installés dans votre fauteuil, pour visiter des lieux naturels remarquables, des sites touristiques emblématiques et côtoyer des cultures singulières. Notre équipe de spécialistes en jeux vidéo a réuni les 25 plus grands records de tous les temps dans ce domaine. Votre jeu préféré y figure peut-être... Et bien sûr, tous les records sportifs sont rassemblés dans cette nouvelle édition. Cette année encore, la couverture collector du Guinness Word Records a été illustrée par Rod Hunt. L'aventure continue !