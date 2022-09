Moonshine Tome 4

Lou Pirlo a réussi à échapper aux zombies des bayous de la Nouvelle-Orléans et à trouver une planque dans un bidonville de Cleveland appelé "Kingsbury Run". Par le plus grand des hasards, c'est aussi cet endroit que le tout premier serial killer américain a choisi comme terrain de chasse, poursuivi par le grand Eliott Ness. Pendant ce temps, à New-York, Tempest est parvenu à s'infiltrer au coeur de l'ancien gang de Lou, à la recherche de son père disparu. Des loups-garous, des fédéraux, des tueurs en série, des gangsters... Que demander de plus ?