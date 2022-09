Ladies with guns Tome 2

Après une résistance héroïque face à leurs assaillants, Katheleen, Chumani, Abigail, Cassie et Daisy sont en cavale, activement recherchées par des chasseurs de prime appâtés par la tâche, a priori facile, de se faire pas mal de pognon sur la tête de cinq gonzesses... Bon, il est vrai que l'ambiance n'est pas au beau fixe pour nos ladies : Daisy est gravement blessée à la jambe, et elles ont trouvés un refuge de fortune dans une ancienne mine désaffectée. Mais, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas parce que la situation paraît désespérée qu'elles vont se laisser abattre ! Elles ont plus d'une balle dans leur gun, et ne manquent pas d'imagination pour en découdre !