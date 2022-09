Le Petit Casse-Noisette qui ne voulait plus avoir peur

Un nouveau conte d'éveil de Stéphanie Abellan pour aider les enfants à apprivoiser leurs peurs. Ce nouveau voyage au coeur de la collection des contes d'Ankaa entraînera le jeune lecteur dans le plus grand et le plus somptueux des magasins de jouets. Netzel, un petit casse-noisette, y travaille avec ferveur. Mais, un beau soir, il se retrouve enfermé par inadvertance. Effrayé par le noir, par la solitude et par tous les jouets - bien plus effrayants et impressionnants une fois la nuit tombée - il rencontre un livre magique et sa petite étoile bienveillante qui l'aideront tout au long de son épopée. Ce conte donne aux enfants un cadre pour affronter leurs peurs de façon ludique et féérique. Ils apprendront à réduire l'intensité de leurs angoisses en se posant les bonnes questions et deviendront chaque jour plus courageux à l'aide d'affirmations positives aux airs de comptines, faciles à retenir.