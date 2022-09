Un livre d'éveil pour apprendre les premiers concepts ! "Sur la trace des couleurs" favorise l'apprentissage des premiers concepts avec une approche ludique qui ne manquera pas de susciter la curiosité et l'intérêt du jeune enfant. Avec ses illustrations dynamiques aux couleurs vives, ses tracés et ses rabats, ces livres d'éveil cultivent le sens de l'observation et la logique. Les couleurs n'auront plus aucun secret pour les plus petits.