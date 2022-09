Le chat d'Alice

Un chat doux, gentil et joueur, c'est ce dont rêve Alice. Elle tente de convaincre ses parents, mais ce n'est pas facile, car ils sont persuadés qu'un chaton fera beaucoup de bêtises à la maison... "Est-ce qu'Alice arrivera à convaincre ses parents d'adopter un chaton ? " A sweet, kind and playful cat, that's what Alice dreams of. She tries to convince her parents, but it is not easy, because they believe that a kitten would be a very naughty pet...